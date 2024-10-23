Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần 3 Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng kho TTC Đặng Huỳnh - Lô MN, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương., Dĩ An

Mô Tả Công Việc

- Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h00 (từ thứ 2 đến sáng thứ 7 nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần).

- Nhập, xuất hàng tại kho

- Sắp xếp kho hợp lý, khoa học

- Tham gia kiểm kê hàng tháng hoặc theo yêu cầu, giải trình chênh lệch kiểm kê chung với thủ kho (nếu có)

- Lên kế hoạch, sắp xếp, lọc chuẩn bị hàng hóa xuất theo đơn hàng tại kho.

- Hỗ trợ nhập xuất hàng, lập thẻ kho và kiểm soát kho hàng ngày theo yêu cầu của thủ kho

- Thực hiện những công việc khác do thủ kho yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam Tuổi từ 20-40

- Có 1 năm kinh nghiệm từng làm công việc liên quan đến kho

- Biết cách sắp xếp công việc, phân bổ công việc hợp lý, lắng nghe, chịu khó, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, hoạt bát, nhanh nhẹn, có sức khỏe.

- Gắn bó lâu dài với Công ty

Quyền Lợi

- Thu nhập: từ 8 đến 8,5 triệu/tháng

- Làm việc hành chính (08h/ngày). Nghỉ chiều T7 và Chủ nhật hàng tuần; làm thêm được hướng chính sách theo quy định của Luật.

- Du lịch hàng năm, đóng BHXH, nghỉ phép/lễ tết, thưởng đầy đủ các ngày Lẽ/Tết, Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh, thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỉ,....;

- Được xem xét điều chỉnh thu nhập hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

