Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần 3 Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần 3 Sơn
- Hà Nội: Tổng kho TTC Đặng Huỳnh
- Lô MN, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương., Dĩ An
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
- Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h00 (từ thứ 2 đến sáng thứ 7 nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần).
- Nhập, xuất hàng tại kho
- Sắp xếp kho hợp lý, khoa học
- Tham gia kiểm kê hàng tháng hoặc theo yêu cầu, giải trình chênh lệch kiểm kê chung với thủ kho (nếu có)
- Lên kế hoạch, sắp xếp, lọc chuẩn bị hàng hóa xuất theo đơn hàng tại kho.
- Hỗ trợ nhập xuất hàng, lập thẻ kho và kiểm soát kho hàng ngày theo yêu cầu của thủ kho
- Thực hiện những công việc khác do thủ kho yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1 năm kinh nghiệm từng làm công việc liên quan đến kho
- Biết cách sắp xếp công việc, phân bổ công việc hợp lý, lắng nghe, chịu khó, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, hoạt bát, nhanh nhẹn, có sức khỏe.
- Gắn bó lâu dài với Công ty
Tại Công ty Cổ phần 3 Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc hành chính (08h/ngày). Nghỉ chiều T7 và Chủ nhật hàng tuần; làm thêm được hướng chính sách theo quy định của Luật.
- Du lịch hàng năm, đóng BHXH, nghỉ phép/lễ tết, thưởng đầy đủ các ngày Lẽ/Tết, Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh, thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỉ,....;
- Được xem xét điều chỉnh thu nhập hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 3 Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
