Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 130 Phố Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện Nhập - xuất hàng hoá theo chỉ đạo của Thủ kho

- Nắm rõ về thông tin hàng hoá, phân loại, lưu trữ chính xác

- Soạn hàng theo đơn hàng

- Xắp xếp hàng hoá ngăn nắp lên quầy kệ quy định

- Xử lý gắn tem, dán mác......

- Tham gia kiểm kê định kỳ

- Làm việc khác dưới sự chỉ đạo của Thủ kho.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ độ tuổi từ 20 – 35. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu HN, có kinh nghiệm <1 năm hoặc các ứng viên có bằng trung cấp nghề (điện máy, dệt may,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9-10.000.000đ (lương cứng + trợ cấp + thưởng KPIs)

- Hưởng các chế độ theo Luật Lao động: hiếu, hỷ, du lịch, lương tháng 13,...

- Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

