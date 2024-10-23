Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại OPPO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kho Logistics, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp nhận và soạn hàng, đóng gói , cân trọng lượng và hoàn tất chứng từ giao hàng theo qui trình.
• Hỗ trợ bàn giao hàng hóa, chất hàng lên xe tải cho đơn vị vận chuyển.
• Sắp xếp hàng hóa và vệ sinh kho, khu vực làm việc sạch sẽ.
• Một số công việc từ cấp trên.
Địa điểm làm việc: Kho Logistics - quận Tân Bình, TP.HCM
Thời gian: 9h00 - 18h30 (có tính OT)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Từ THPT trở lên
• Nam tuổi từ 18 – 40
• Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó trong công việc
• Hòa đồng trong môi trường tập thể
• Giao tiếp tốt, biết cách xử tình huống
• Nam tuổi từ 18 – 40
• Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó trong công việc
• Hòa đồng trong môi trường tập thể
• Giao tiếp tốt, biết cách xử tình huống
Tại OPPO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Tính tăng ca
• Lương tháng 13
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
• Lương tháng 13
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại OPPO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI