Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho Logistics, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận và soạn hàng, đóng gói , cân trọng lượng và hoàn tất chứng từ giao hàng theo qui trình. • Hỗ trợ bàn giao hàng hóa, chất hàng lên xe tải cho đơn vị vận chuyển. • Sắp xếp hàng hóa và vệ sinh kho, khu vực làm việc sạch sẽ. • Một số công việc từ cấp trên.

Địa điểm làm việc: Kho Logistics - quận Tân Bình, TP.HCM

Thời gian: 9h00 - 18h30 (có tính OT)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ THPT trở lên

• Nam tuổi từ 18 – 40

• Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó trong công việc

• Hòa đồng trong môi trường tập thể

• Giao tiếp tốt, biết cách xử tình huống

Tại OPPO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Tính tăng ca

• Lương tháng 13

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OPPO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.