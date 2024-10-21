Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH MAIC BUILDERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Mức lương 6 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

- Set up và chuẩn bị cho ca làm việc

- Giới thiệu và lấy order từ khách hàng

- Phục vụ thức ăn và đồ uống

- Sẽ trao đổi cụ thể về công việc lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm phục vụ nhà hàng

- Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc

- Có trách nhiệm, tinh thần tập thể - Nhanh nhẹn, chu đáo,

- Có thể xoay ca linh động sáng 7h00 - 15h00 hoặc 15h00 - 23h00

- Parttime đăng kí ca 4,6,8h/ngày

Tại CÔNG TY TNHH MAIC BUILDERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Fulltime: Lương cứng từ 6,000,000 - 6,500,000 + Tip Parttime: 25k/giờ Cơm trưa tại nhà hàng + PC gửi xe Tham gia bảo hiểm, phép năm sau khi kí HĐ chính thức

Fulltime: Lương cứng từ 6,000,000 - 6,500,000 + Tip

Parttime: 25k/giờ

Cơm trưa tại nhà hàng + PC gửi xe

Tham gia bảo hiểm, phép năm sau khi kí HĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAIC BUILDERS VIỆT NAM

