Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH MAIC BUILDERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc
- Set up và chuẩn bị cho ca làm việc
- Giới thiệu và lấy order từ khách hàng
- Phục vụ thức ăn và đồ uống
- Sẽ trao đổi cụ thể về công việc lúc phỏng vấn
Yêu Cầu Công Việc
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm phục vụ nhà hàng
- Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc
- Có trách nhiệm, tinh thần tập thể - Nhanh nhẹn, chu đáo,
- Có thể xoay ca linh động sáng 7h00 - 15h00 hoặc 15h00 - 23h00
- Parttime đăng kí ca 4,6,8h/ngày
Quyền Lợi
Fulltime: Lương cứng từ 6,000,000 - 6,500,000 + Tip Parttime: 25k/giờ Cơm trưa tại nhà hàng + PC gửi xe Tham gia bảo hiểm, phép năm sau khi kí HĐ chính thức
Fulltime: Lương cứng từ 6,000,000 - 6,500,000 + Tip
Parttime: 25k/giờ
Cơm trưa tại nhà hàng + PC gửi xe
Tham gia bảo hiểm, phép năm sau khi kí HĐ chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
