Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nam Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Làm vệ sinh đầu ca và setup Nhà hàng: 2. Tiếp nhận order từ bộ phận phục vụ: 3. Vận chuyển thức ăn từ khu vực bếp đến khu vực phục vụ khách được quy định: 4. Làm vệ sinh khu vực hậu cần: 5. Hỗ trợ các bộ phận khác phục vụ khách: 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Nhà hàng:
2. Tiếp nhận order từ bộ phận phục vụ:

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp ưu tiên chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 06 tháng - 01 năm trở lên.
- Có kiến thức về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nắm vững các quy trình làm việc của Công ty.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ (tuỳ theo năng lực) cơ bản + Típ
- Du lịch, tham gia các hoạt động của công ty
- Được đánh giá tăng lương định kỳ.
- Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cổng 7, ,Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

