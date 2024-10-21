Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nam Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Làm vệ sinh đầu ca và setup Nhà hàng: 2. Tiếp nhận order từ bộ phận phục vụ: 3. Vận chuyển thức ăn từ khu vực bếp đến khu vực phục vụ khách được quy định: 4. Làm vệ sinh khu vực hậu cần: 5. Hỗ trợ các bộ phận khác phục vụ khách: 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Nhà hàng:

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp ưu tiên chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 06 tháng - 01 năm trở lên.

- Có kiến thức về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nắm vững các quy trình làm việc của Công ty.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ (tuỳ theo năng lực) cơ bản + Típ

- Du lịch, tham gia các hoạt động của công ty

- Được đánh giá tăng lương định kỳ.

- Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN

