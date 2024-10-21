Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Landmark 81, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện order cho khách khi khách đến dùng bữa tại nhà hàng. Tư vấn, giới thiệu khách hàng về thực đơn của nhà hàng. Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của Quản lý và Cấp trên.

Thực hiện order cho khách khi khách đến dùng bữa tại nhà hàng.

Tư vấn, giới thiệu khách hàng về thực đơn của nhà hàng.

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của Quản lý và Cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng chịu được áp lực công việc. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Ứng viên biết thêm tiếng Hàn là một điểm cộng (không bắt buộc). Đảm bảo được thời gian làm việc của ca làm (10-21h hoặc 11-22h, nghỉ giữa ca 2 tiếng, xoay ca theo lịch) Trung bình 1 tuần OFF 1 ngày không phải cuối tuần.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Ứng viên biết thêm tiếng Hàn là một điểm cộng (không bắt buộc).

Đảm bảo được thời gian làm việc của ca làm (10-21h hoặc 11-22h, nghỉ giữa ca 2 tiếng, xoay ca theo lịch)

Trung bình 1 tuần OFF 1 ngày không phải cuối tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực phẩm & Đồ uống SW Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát đồng phục. Phép năm được tính từ thời gian thử việc (Sử dụng phép năm sau khi trở thành nhân viên chính thức). Chế độ điều chỉnh lương định kỳ mỗi 6-12 tháng/ lần trong năm. Hỗ trợ bữa ăn trưa. Tiền mừng sinh nhật nhân viên chính thức có ngày sinh nhật trong tháng. Chế độ hiếu hỷ cho nhân viên.

Được cấp phát đồng phục.

Phép năm được tính từ thời gian thử việc (Sử dụng phép năm sau khi trở thành nhân viên chính thức).

Chế độ điều chỉnh lương định kỳ mỗi 6-12 tháng/ lần trong năm.

Hỗ trợ bữa ăn trưa.

Tiền mừng sinh nhật nhân viên chính thức có ngày sinh nhật trong tháng.

Chế độ hiếu hỷ cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực phẩm & Đồ uống SW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin