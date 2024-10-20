Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2C Quang Trung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Hoàn Kiếm

- Chào đón khách đến với nhà hàng và đưa menu cho khách.

- Trả lời câu hỏi và đề xuất món ăn, đồ uống cho khách mới.

- Nắm được thông tin món ăn, đồ uống hiện có sẵn trong nhà hàng.

- Tiếp nhận order đồ uống, thức ăn từ khách hàng và đưa order tới bộ phận bếp.

- Mang món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong.

- Cung cấp dịch vụ đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm.

- Kiểm tra xem thực khách có hài lòng với món ăn không.

- Lập hóa đơn tính tiền khi được yêu cầu.

- Nhận thanh toán của khách đúng với số tiền ghi trên hóa đơn.

- Nắm bắt thay đổi trên bàn như số khách, thay đổi order...

- Hỗ trợ dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ, thoáng mát.

- Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khách khi cần.

Có đam mê với ẩm thực.

Đúng giờ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành dịch vụ.

Thời gian làm việc: Part time từ 17:00 đến 23:59 từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần (nghỉ thứ 2 hàng tuần)

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi.

Được tham gia chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội sau khi ký hợp đồng chính thức.

Chế độ lương thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động bonding team hằng tháng, Company trip hằng năm.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Lương: lương theo giờ + thưởng hàng tháng (thưởng tip, thưởng phí dịch vụ, hoa hồng) cùng các chế độ, trợ cấp khác.

