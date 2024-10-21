Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TK22/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Đón khách, sắp xếp vị trí ngồi cho khách Nhận order món từ khách. Order món ăn trên hệ thống Phục vụ thức ăn và thức uống cho khách hàng. Hướng dẫn cách dùng những món ăn đặc biệt Quan sát, chăm sóc khách trong quá trình dùng bữa của khách Dọn dẹp khu vực trực. Setup lại bàn ăn

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên có thể xoay ca/ca gãy Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng Thời gian làm việc: Full- time ca 8 hoặc 10 tiếng Ưu tiên biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Tốt nghiệp từ Trung cấp.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao hấp dẫn, thỏa thuận khi phỏng vấn (6 - 8.5tr + tip + thưởng) Thưởng + Tip + Thưởng KPI (trang phục, tác phong) Thưởng tháng lương 13, đánh giá tăng lương 2 lần/năm Được đào tạo nghề từ đầu, cơ hội thăng tiến cao Giảm giá đặc biệt cho nhân viên ( đến 20%) Môi trường làm việc thân thiện, năng động, giao tiếp với người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

