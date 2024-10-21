Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
- Hồ Chí Minh: TK22/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Đón khách, sắp xếp vị trí ngồi cho khách
Nhận order món từ khách. Order món ăn trên hệ thống
Phục vụ thức ăn và thức uống cho khách hàng.
Hướng dẫn cách dùng những món ăn đặc biệt
Quan sát, chăm sóc khách trong quá trình dùng bữa của khách
Dọn dẹp khu vực trực. Setup lại bàn ăn
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, từ 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên có thể xoay ca/ca gãy
Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc
Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng
Thời gian làm việc: Full- time ca 8 hoặc 10 tiếng
Ưu tiên biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Tốt nghiệp từ Trung cấp.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cao hấp dẫn, thỏa thuận khi phỏng vấn (6 - 8.5tr + tip + thưởng)
Thưởng + Tip + Thưởng KPI (trang phục, tác phong)
Thưởng tháng lương 13, đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được đào tạo nghề từ đầu, cơ hội thăng tiến cao
Giảm giá đặc biệt cho nhân viên ( đến 20%)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, giao tiếp với người nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
