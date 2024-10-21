Tuyển Nhân Viên Phục Vụ thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

1. Thực hiện các công việc đầu ca

• Thực hiện việc lau chùi các dụng cụ ăn uống: chén, đĩa, thìa, ly..., đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định.

• Thực hiện việc gấp khăn ăn, giấy ăn.

• Thực hiện việc setup bàn ăn, bàn tiệc với đầy đủ các dụng cụ, vật trang trí cần thiết.

2. Thực hiện quy trình phục vụ:

• Nhận khách

• Trình menu để khách chọn món ăn, thức uống. Tư vấn khách chọn món ăn, thức uống phù hợp khi được yêu cầu.

• Ghi nhận thông tin order từ khách, xác nhận lại với khách chính xác tên món ăn – thức uống, số lượng, các yêu cầu đặc biệt...

• Chuyển order cho thu ngân, bếp, bar.

• Phục vụ món ăn, thức uống theo đúng order của khách, đảm bảo đúng bàn, đúng thứ tự.

• Thực hiện quy trình thanh toán cho khách.

• Thu dọn bàn ăn, setup bàn mới chuẩn bị phục vụ khách tiếp theo.

3. Kiểm soát, bảo quản các công cụ - dụng cụ

• Kịp thời bổ sung, đảm bảo khu vực đặt để các dụng cụ phục vụ cho quá trình dùng bữa của khách có đầy đủ: đĩa, chén, muỗng, nĩa, dao, ly, decanter...

• Bảo quản cẩn thận các công cụ dụng cụ, báo cáo với quản lý nếu phát hiện tình trạng sứt mẻ, hư hỏng, thiếu số lượng...

5. Các công việc khác

• Hỗ trợ bộ phận bếp/ bar khi nhà hàng đông khách, xử lý các sự cố phát sinh trong nhà hàng – báo cáo cấp trên những sự việc không đủ khả năng, thẩm quyền xử lý.

• Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu