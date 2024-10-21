Tuyển Nhân Viên Phục Vụ thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
- Hồ Chí Minh: 24 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Chuẩn bị dụng cụ trước khi vô ca làm việc
Tiếp đón, nhận order từ khách
Giữ vệ sinh khu vực làm việc
Hỗ trợ những hoạt động của nhà hàng theo sự sắp xếp của quản lý
Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp
Tính cách: Trung thực, thật thà, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên đã từng phục vụ nhà hàng
Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn. 12 ngày nghỉ phép hàng năm. Tuần nghỉ 1 ngày. Phí gửi xe. Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống. Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn.
12 ngày nghỉ phép hàng năm.
Tuần nghỉ 1 ngày.
Phí gửi xe.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống.
Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI