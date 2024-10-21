Tuyển Nhân Viên Phục Vụ thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chuẩn bị dụng cụ trước khi vô ca làm việc
Tiếp đón, nhận order từ khách
Giữ vệ sinh khu vực làm việc
Hỗ trợ những hoạt động của nhà hàng theo sự sắp xếp của quản lý
Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp
Tính cách: Trung thực, thật thà, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên đã từng phục vụ nhà hàng

Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn. 12 ngày nghỉ phép hàng năm. Tuần nghỉ 1 ngày. Phí gửi xe. Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống. Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn.
12 ngày nghỉ phép hàng năm.
Tuần nghỉ 1 ngày.
Phí gửi xe.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống.
Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24 Hồ Tùng Mậu, Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phuc-vu-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job216932
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương Lâm Đồng Bình Thuận Bình Phước Tây Ninh Ninh Thuận Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM LONG THIÊN PHÚ
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5 - 10 triệu Bán thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM LONG THIÊN PHÚ
Hạn nộp: 01/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Tháp
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 5.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nguồn 22
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 4 - 7 triệu Bán thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Nguồn 22
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương Lâm Đồng Bình Thuận Bình Phước Tây Ninh Ninh Thuận Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM LONG THIÊN PHÚ
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5 - 10 triệu Bán thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM LONG THIÊN PHÚ
Hạn nộp: 01/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Tháp
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 5.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nguồn 22
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 4 - 7 triệu Bán thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Nguồn 22
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất