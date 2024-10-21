Tuyển Nhân Viên Phục Vụ thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chuẩn bị dụng cụ trước khi vô ca làm việc Tiếp đón, nhận order từ khách Giữ vệ sinh khu vực làm việc Hỗ trợ những hoạt động của nhà hàng theo sự sắp xếp của quản lý Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn. 12 ngày nghỉ phép hàng năm. Tuần nghỉ 1 ngày. Phí gửi xe. Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống. Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn.

12 ngày nghỉ phép hàng năm.

Tuần nghỉ 1 ngày.

Phí gửi xe.

Bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống.

Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc của công ty.