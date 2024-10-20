Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 189 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Vệ sinh khu vực làm việc như: Lau bàn ghế, giặt khăn lau bàn, quét sân, lau nhà. Chuẩn bị đồ tại khu vực phục vụ như: Trà đá, trà nóng, ly trà, đế lót ly, gạt tàn thuốc, khay bê đồ uống. Nhanh nhẹn, lịch sự tiếp đón, phục vụ khách hàng. Tập trung bao quát khu vực mình phụ trách. Order cho khách mới vào, để ý châm trà cho khách và dọn dẹp bàn khi khách ra về. Bê đồ uống ra cho khách khi quầy pha chế đã chuẩn bị xong. Trường hợp có sự nhầm lẫn order, nhân viên phục vụ phải xin lỗi khách và nhanh chóng đổi nước cho khách Dọn dẹp sạch sẽ khu vực làm việc của mình và bàn giao cho ca sau. lau dọn bàn ghế, giặt khăn lau bàn, thu dọn ly đã phục vụ và rửa ly trong bồn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm Trung thực, chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn, năng động, không ngại khổ Đi làm đúng giờ, chịu học hỏi Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động Được tổ chức sinh nhật hàng tháng Được rèn luyện kỹ năng mềm Có cơ hội đề xuất làm quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

