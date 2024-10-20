Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
- Hồ Chí Minh: 189 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Vệ sinh khu vực làm việc như: Lau bàn ghế, giặt khăn lau bàn, quét sân, lau nhà.
Chuẩn bị đồ tại khu vực phục vụ như: Trà đá, trà nóng, ly trà, đế lót ly, gạt tàn thuốc, khay bê đồ uống.
Nhanh nhẹn, lịch sự tiếp đón, phục vụ khách hàng. Tập trung bao quát khu vực mình phụ trách.
Order cho khách mới vào, để ý châm trà cho khách và dọn dẹp bàn khi khách ra về.
Bê đồ uống ra cho khách khi quầy pha chế đã chuẩn bị xong. Trường hợp có sự nhầm lẫn order, nhân viên phục vụ phải xin lỗi khách và nhanh chóng đổi nước cho khách
Dọn dẹp sạch sẽ khu vực làm việc của mình và bàn giao cho ca sau. lau dọn bàn ghế, giặt khăn lau bàn, thu dọn ly đã phục vụ và rửa ly trong bồn.
Vệ sinh khu vực làm việc như: Lau bàn ghế, giặt khăn lau bàn, quét sân, lau nhà.
Chuẩn bị đồ tại khu vực phục vụ như: Trà đá, trà nóng, ly trà, đế lót ly, gạt tàn thuốc, khay bê đồ uống.
Nhanh nhẹn, lịch sự tiếp đón, phục vụ khách hàng. Tập trung bao quát khu vực mình phụ trách.
Order cho khách mới vào, để ý châm trà cho khách và dọn dẹp bàn khi khách ra về.
Bê đồ uống ra cho khách khi quầy pha chế đã chuẩn bị xong. Trường hợp có sự nhầm lẫn order, nhân viên phục vụ phải xin lỗi khách và nhanh chóng đổi nước cho khách
Dọn dẹp sạch sẽ khu vực làm việc của mình và bàn giao cho ca sau. lau dọn bàn ghế, giặt khăn lau bàn, thu dọn ly đã phục vụ và rửa ly trong bồn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm
Trung thực, chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn, năng động, không ngại khổ
Đi làm đúng giờ, chịu học hỏi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động
Được tổ chức sinh nhật hàng tháng
Được rèn luyện kỹ năng mềm
Có cơ hội đề xuất làm quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI