Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Tập đoàn BRG

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Tập đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Thủy Tạ, số 1 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi, giới thiệu menu món ăn và đồ uống cho khách hàng, nhận order từ khách hàng Phối hợp Nhân viên Pha chế phục vụ đồ ăn và đồ uống cho khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ Kiểm tra cảm quan các món trước khi phục vụ tới khách đảm bảo số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Thực hiện tiếp nhận yêu cầu và thanh toán hóa đơn cho khách hàng. Dọn dẹp bàn ăn và khu vực cửa hàng sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ, đảm bảo theo tiêu chuẩn phục vụ của nhà hàng. Bổ sung, tra cấp thường xuyên các vật tư tiêu hao sau khi khách sử dụng tại bàn. Quản lý, bảo quản, sử dụng công cụ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư được cấp phát theo quy định của Công ty. Phối hợp với các bộ phận, để thực hiện các công việc chung của Cửa hàng theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi, giới thiệu menu món ăn và đồ uống cho khách hàng, nhận order từ khách hàng
Phối hợp Nhân viên Pha chế phục vụ đồ ăn và đồ uống cho khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ Kiểm tra cảm quan các món trước khi phục vụ tới khách đảm bảo số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Thực hiện tiếp nhận yêu cầu và thanh toán hóa đơn cho khách hàng.
Dọn dẹp bàn ăn và khu vực cửa hàng sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ, đảm bảo theo tiêu
chuẩn phục vụ của nhà hàng.
Bổ sung, tra cấp thường xuyên các vật tư tiêu hao sau khi khách sử dụng tại bàn.
Quản lý, bảo quản, sử dụng công cụ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư được cấp phát theo quy định của Công ty.
Phối hợp với các bộ phận, để thực hiện các công việc chung của Cửa hàng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 28 tuổi trở xuống. Tốt nghiệp từ Trung cấp. Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trở lên Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Từ 28 tuổi trở xuống. Tốt nghiệp từ Trung cấp.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trở lên
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT... theo quy định Khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm Phụ cấp ăn, thưởng service charge theo tháng. Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Đóng BHXH, BHYT... theo quy định
Khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn, thưởng service charge theo tháng.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn BRG

Tập đoàn BRG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

