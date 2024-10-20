Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Tập đoàn BRG
- Hà Nội: Nhà hàng Thủy Tạ, số 1 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi, giới thiệu menu món ăn và đồ uống cho khách hàng, nhận order từ khách hàng
Phối hợp Nhân viên Pha chế phục vụ đồ ăn và đồ uống cho khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ Kiểm tra cảm quan các món trước khi phục vụ tới khách đảm bảo số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Thực hiện tiếp nhận yêu cầu và thanh toán hóa đơn cho khách hàng.
Dọn dẹp bàn ăn và khu vực cửa hàng sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ, đảm bảo theo tiêu
chuẩn phục vụ của nhà hàng.
Bổ sung, tra cấp thường xuyên các vật tư tiêu hao sau khi khách sử dụng tại bàn.
Quản lý, bảo quản, sử dụng công cụ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư được cấp phát theo quy định của Công ty.
Phối hợp với các bộ phận, để thực hiện các công việc chung của Cửa hàng theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 28 tuổi trở xuống. Tốt nghiệp từ Trung cấp.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trở lên
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT... theo quy định
Khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn, thưởng service charge theo tháng.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
