Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 - 68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và sắp xếp bàn ghế. Lau sạch bàn ghế, đèn, thực đơn, quầy phục vụ. Lấy order từ khách hàng. Giới thiệu các món bánh và đồ uống. Phục vụ đồ uống đúng bàn, đúng món, đủ số lượng. Dọn dẹp bàn và thay đồ mới cho khách. Giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách niềm nở và chu đáo. Đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ. Kiểm tra và bảo quản các dụng cụ làm việc. Báo cáo khi phát hiện dụng cụ bị hỏng hoặc mất vệ sinh. Hỗ trợ đồng nghiệp khi nhà hàng đông khách. Phối hợp với quản lý nhà hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương Có kiến thức về barista, cà phê, rượu... Trung thực, tỉ mỉ, gọn gàng Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Chủ nhật, được nghỉ 01 ngày trong tuần hoặc theo sự sắp xếp của Quản lý. Kiểm tra sức khỏe hàng năm Lương tháng 13 Tăng ca theo quy định Luật Môi trường làm việc thân thiện và nhiều cơ hội học hỏi, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY

