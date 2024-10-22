Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY
- Hồ Chí Minh: 66
- 68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra và sắp xếp bàn ghế.
Lau sạch bàn ghế, đèn, thực đơn, quầy phục vụ.
Lấy order từ khách hàng.
Giới thiệu các món bánh và đồ uống.
Phục vụ đồ uống đúng bàn, đúng món, đủ số lượng.
Dọn dẹp bàn và thay đồ mới cho khách.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách niềm nở và chu đáo.
Đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ.
Kiểm tra và bảo quản các dụng cụ làm việc.
Báo cáo khi phát hiện dụng cụ bị hỏng hoặc mất vệ sinh.
Hỗ trợ đồng nghiệp khi nhà hàng đông khách.
Phối hợp với quản lý nhà hàng khi cần thiết.
Kiểm tra và sắp xếp bàn ghế.
Lau sạch bàn ghế, đèn, thực đơn, quầy phục vụ.
Lấy order từ khách hàng.
Giới thiệu các món bánh và đồ uống.
Phục vụ đồ uống đúng bàn, đúng món, đủ số lượng.
Dọn dẹp bàn và thay đồ mới cho khách.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách niềm nở và chu đáo.
Đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ.
Kiểm tra và bảo quản các dụng cụ làm việc.
Báo cáo khi phát hiện dụng cụ bị hỏng hoặc mất vệ sinh.
Hỗ trợ đồng nghiệp khi nhà hàng đông khách.
Phối hợp với quản lý nhà hàng khi cần thiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về barista, cà phê, rượu...
Trung thực, tỉ mỉ, gọn gàng
Tiếng Anh giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Chủ nhật, được nghỉ 01 ngày trong tuần hoặc theo sự sắp xếp của Quản lý.
Kiểm tra sức khỏe hàng năm
Lương tháng 13
Tăng ca theo quy định Luật
Môi trường làm việc thân thiện và nhiều cơ hội học hỏi, phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHAN LÊ HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI