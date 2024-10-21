Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Sky Central, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Từ 0 Triệu

Chào đón khách và đưa menu cho khách. Tư vấn, tiếp nhận order đồ uống, thức ăn từ khách hàng và đưa order tới bộ phận pha chế, chế biến. Phục vụ món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong. Nhận thanh toán của khách đúng với số tiền ghi trên hóa đơn. Dọn dẹp khu vực bàn ghế ăn uống sạch sẽ, thoáng mát. Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khi khách cần. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ độ tuổi 18 – 25. Tốt nghiệp từ trung cấp Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng. Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, hoạt bát. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phục vụ.

Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 23.000 đồng/giờ. X3 lương, thưởng vào ngày nghỉ lễ, Tết. Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của quán. Thưởng đánh giá theo năng lực. Cơ hội thăng tiến rõ ràng. Tham gia team building hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.