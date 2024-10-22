Tuyển Nhân Viên Phục Vụ thu nhập Trên 0.0 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Chào đón khách và đưa menu cho khách. Tư vấn, tiếp nhận order đồ uống, thức ăn từ khách hàng và đưa order tới bộ phận pha chế, chế biến. Phục vụ món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong. Nhận thanh toán của khách đúng với số tiền ghi trên hóa đơn. Dọn dẹp khu vực bàn ghế ăn uống sạch sẽ, thoáng mát. Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khi khách cần. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.

