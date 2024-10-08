Tuyển Nhân Viên QA/QC thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên QA/QC thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 119 nguyễn hồng đào, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
Tiếp nhận hồ sơ thông tin của dự án chi tiết, đầy đủ.
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công – dự toán nội bộ đúng đủ đảm bảo công tác triển khai thi công.
Triển khai các công tác chuẩn bị :
- Kiểm tra và kiểm soát BCH trình danh mục hồ sơ quản lý chất lượng lên P.QCQS trước khi trình Chủ đầu tư và TVGS.
- Kiểm soát trình duyệt các biểu mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào, BBNT công việc, thư mời nghiệm thu của BCH trình lên TVGS và Chủ đầu tư.
- Phối hợp Điều phối dự án trình Bảng quy cách vật tư theo Bảng quy cách vật tư ký hợp đồng A-B.
- Theo dõi và tập hợp các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án sau khi BCH trình TVGS và CĐT.
GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI
Theo dõi các kế hoạch thi công bao gồm: kế hoạch cấp vật tư, hồ sơ COCQ - Cataloge vật liệu.
- Theo dõi báo cáo thời gian cấp từng loại vật tư Phòng thu mua để theo dõi việc cấp hồ sơ CO, CQ tương ứng cho công trình.
Tổ chức thực hiện hồ sơ Quản lý chất lượng phần xây dựng công trình:
- Liên hệ nhân viên Thu mua phụ trách tập hợp CO, CQ, Cataloge, mẫu theo Bảng quy cách vật tư được duyệt để trình vật liệu đầu vào cho Chủ đầu tư, TVGS phê duyệt.Hỗ trợ BCH lập các file quản lý hồ sơ nghiệm thu của từng dự án.
- Theo dõi, kiểm tra và yêu cầu BCH báo cáo hằng phần hồ sơ quản lý chất lượng để kiểm soát và hỗ trợ kịp thời cho BCH.
- Hướng dẫn đào tạo BCH cách làm hồ sơ quản lý chất lượng theo mẫu của Công ty.
- Tập hợp và lưu hồ sơ quản lý chất lượng của các công trình tại Công ty theo từng giai đoạn, báo cáo hồ sơ lưu này cho TP/PPXD, QCQS, GĐDA, GĐK.
Thực hiện công tác báo cáo hồ sơ quản lý chất lượng hằng tuần theo quy định của công ty:
- Họp rà soát hồ sơ với BCH hằng tuần.
- Báo cáo trực tiếp cho TP QCQS, GĐK khi công trình kéo dài việc thực hiện hồ sơ QLCL hoặc nhiều lần nhắc nhở nhưng không có báo cáo hoặc nhắc nhở nhưng không thực hiện hoàn thành hồ sơ. Cần thiết thì gửi mail đề xuất GĐDA và BCH về Công ty họp với các cấp quản lý liên quan.
- Tổng hợp báo cáo hồ sơ của các công trình báo cáo cho QCQS/GĐK. Nội dung báo cáo phải có kế hoạch hoàn thành của BCH, kế hoạch kiểm tra và phản hồi BCH.
Lập biện pháp thi công chi tiết theo hồ sơ thiết kế:
- Lập biện pháp thi công chi tiết của dự án đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công bể của công ty và nằm trong dự trù chi phí đã được công ty phê duyệt, khi có sự yêu cầu từ TP QCQS hoặc GĐK.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
- Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây Dựng.
- Từ 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí QAQC.
- Hiểu biết về Luật, nghị định, thông tư liên quan đến Luật đấu thầu, Luật xây dựng. Khả năng ngoại ngữ (Anh văn): Đọc hiểu, dịch được những tài liệu chuyên ngành liên quan.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng, Excel, MS project, Autocad...
- Các chứng chỉ hành nghề liên quan: Gíam sát.
- Kỹ năng thực hiện và theo dõi khối lượng công việc nhiều và chi tiết. Chủ động và nhanh chóng nắm đưa ra hướng xử lý công việc.
- Chịu áp lực thực hiện nhiều công việc, biết chú trọng và phân cấp giải quyết khối lượng công việc mang tính quyết định, ảnh hưởng.
- Kỹ năng soạn thảo và viết báo cáo
- Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng, và tiến độ công việc
- Kỹ năng tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, thông tin
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;
- Cẩn thận, năng động, có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác;
- Hiểu biết và tuân thủ các nội quy, quy định của công ty;

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI DÀNH CHO NHÂN VIÊN
Chính sách lương:
- Tăng lương định kỳ (2 đợt/năm): được thực hiện định kỳ vào tháng 01 và 07 hàng năm.
- Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc vượt trội và thành tích của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty, Tổng Giám đốc sẽ tăng lương đột xuất cho cá nhân đó.
Chính sách thưởng:
- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Thưởng cổ tức (thâm niên và trách nhiệm): nhân viên có thâm niên công tác trên 2 năm sẽ được hưởng cổ tức, giá trị cổ tức hàng năm tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.
- Thương thâm niên: thưởng thâm niên theo các mức 5 năm, 10 năm, 15 năm,...
2. CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI DÀNH CHO NHÂN VIÊN
- Người lao động ốm nàm viện 3 ngày trở lên.
- Người lao động, tứ thân phụ mẫu của người lao động mất (tang chế).
- Gia đình Người lao động gặp thiên tai, rủi ro trong cuộc sống.
- Lao động nữ sinh con.
- Vợ của lao động nam sinh con.
- Người lao động lập gia đình.
- Nhân viên có ngày sinh nhật trong tháng.
- Ngày lễ 08/03, 20/10, 2/9, 30/4-1/5...
3. CHẾ ĐỘ KHÁC
Bảo hiểm PVI chăm sóc sức khỏe:
- Nhân viên có thâm niên công tác từ 6 tháng trở lên sẽ được công ty hỗ trợ 50%.
- Nhân viên có thâm niên công tác từ 2 năm trở lên sẽ được công ty hỗ trợ 100%.
Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.
Tham quan, nghỉ mát hàng năm:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Tân Bình, HCM

