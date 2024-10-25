Tuyển Nhân Viên QA thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tạo lập, cập nhật và lưu trữ hồ sơ chất lượng;

- Thu thập tài liệu, bản vẽ thi công, bản vẽ thiết kế, các thông tin tài liệu liên quan cập nhật vào hồ sơ dự án;

- Hoàn thiện hồ sơ dự án trước khi bàn giao chủ đầu tư;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Kỹ thuật, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương; Kiến thức về xây dựng, kết cấu thép, gia công, sản xuất là một điểm cộng; Am hiểu và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hệ thống quản lý AT-SK-MT theo ISO14001 và OHSAS 18001; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel); Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh; Nắm vững kiến thức về quản lý chất lượng, quản lý hồ sơ, xử lý hồ sơ; Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc; Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực;

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;

- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn;

- Có khu nội trú cho dành CB-CNV;

- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc;

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;

- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

