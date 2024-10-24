Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VĨNH LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C38/I - C39/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng

- Quản lý chương trình Haccp - Viết Haccp cho các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến - Phu trách hồ sơ BRC, ISo

- Kinh nghiệm hồ sơ đăng ký các lô hàng kiểm Nafi - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thực phẩn, Thủy sản hoặc Chế biến thực phẩm.

- Kiến thức viện Haccp và các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương lĩnh vực Haccp, BRC, ISO về các mặt hàng thực phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tự tin. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Kỹ năng thuyết trình tốt;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành nhiệm vụ trong khung thời gian;

- Đọc, hiểu, viết và giao tiếp Tiếng Anh lưu loát

- Nhiệt tình, siêng năng, hòa đồng.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức Lương: Từ 10-15 triệu (Tùy theo năng lực ứng viên).

- Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.

- Đươc đào tạo và phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm và các phúc lợi khác, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển

