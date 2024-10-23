Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch thanh tra nội bộ và tổ chức thực hiện thanh tra.
- Lập báo cáo thanh tra và hoàn thành thủ tục thanh tra theo yêu cầu.
- Định kỳ kiểm tra sự phù hợp của tài liệu hồ sơ đã thực hiện, bao gồm sổ nhật ký, hồ sơ lô sản xuất, hồ sơ lô đóng gói, đề cương, báo cáo thẩm định.
- Định kỳ kiểm tra sự tuân thủ qui trình của các phòng liên quan GMP.
- Lập ma trận nhu cầu đào tạo cho các phòng liên quan GMP.
- Quản lý hệ thống hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi việc thực hiện của kế hoạch khắc phục phòng ngừa theo qui định của qui trình.
- Và hỗ trợ các công việc liên quan mảng Tuân thủ.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Dược.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương Nhà máy Dược - EU GMP.
- Nắm vứng các kiến thức về quản lý hệ thống chất lượng, các qui định GMP WHO, EU GMP.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.
- Thành thạo các kỹ năng Tiếng anh: đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, hưởng lương tháng 13, được xem xét tăng lương hằng năm.
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
- Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ có lương theo quy định.
- Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn liên quan công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

