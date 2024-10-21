Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 567 đường tỉnh lộ 2, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng & số lượng, khối lượng nguyên phụ liệu đầu vào sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, giấy ướt và các sản phẩm liên quan.

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng & sản lượng giấy thành phẩm.

- Theo dõi quy trình sản xuất đơn hàng, quản lý hồ sơ sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận khắc phục lỗi kịp thời trong quá trình sản xuất và nguyên vật liệu không đạt chất lượng.

- Soát xét và thực hiện bàn giao thành phẩm cho bộ phận kho thành phẩm, đảm bảo chính xác số liệu.

- Phối hợp với các bộ phận tìm các lỗi trong việc quản lý và sử dụng nguyên phụ liệu sản xuất. Đề xuất phương án tối ưu để quản lý, sử dụng nguyên phụ liệu đảm bảo chất lượng sản phẩm, và hiệu suất sản xuất.

- Tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra phương án giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với các sản phẩm không phù hợp về chất lượng.

- Đề xuất các giải pháp tối ưu nguyên phụ liệu và tối ưu chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý.

- Tham gia công tác R&D để phát triển chất lượng, hiệu suất của thành phẩm, và nghiên cứu sản phẩm mới.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Cao Đẳng trở lên.

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm.

- Ưu tiên nhân sự tốt nghiệp các ngành: công nghệ giấy về bột giấy, hóa học, hóa phân tích, kỹ thuật hóa học.... (Đúng ngành là 1 lợi thế)

- Công xưởng hoạt động 24h liên tục (tuần nghỉ 0-1 ngày), ca máy là 12h/ca. Chuyên viên QA/QC có thể lựa chọn làm việc theo giờ hành chính (8h làm việc) hoặc 12h (theo ca làm việc), luân phiên hoặc cố định làm việc ca ngày hoặc ca đêm.

- Thời gian làm việc:

ca 8 tiếng: 7h30-17h00 (nghỉ trưa 11h30-13h00) ca 12 tiếng: 7h00-19h00 và 19h00-7h00 (nghỉ giữa ca 60 phút)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: (có thể trao đổi thêm)

Ca 8 tiếng: Lương cơ bản 8.000.000 VNĐ + Lương trách nhiệm 1.000.000 VNĐ Ca 12 tiếng: Lương cơ bản 12.000.000 VNĐ + Lương trách nhiệm 2.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng 85% lương cơ bản và 100% trách nhiệm;

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc;

- Cơm trưa ăn tại công ty, hỗ trợ nhà xa cách xưởng >10km 400k/tháng

- Thưởng sinh nhật 300k, mùng 08/03, 20/10,... thưởng Lễ Tết theo quy định Công ty và Pháp luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

