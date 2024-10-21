Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Bàu Bàng mở rộng, Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn theo từng bộ phận quản lý.
Kiểm tra thành phẩm, NVL, hóa chất, định mức hơi, ga...trong quá trình sản xuất
Kiểm tra mở rộng, khoanh vùng sản phẩm KPH khi phát sinh. Đề xuất phương án xử lý
Kiểm tra các máy móc thiết bị để đảm bảo được calib, hiệu chỉnh, vê sinh đảm bảo đọ chính xác khu sử dụng
Kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, bán thành phẩm lưu bồn, tái chế
Giám sát việc thực hiện vệ sinh khu vực, nhà xưởng, thiết bị liên quan trng khu vực, đảm bảo tuân thủ đúng tần suất, qui trình vê sinh, sạch, không có nguy cơ nhiễm chéo
Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy
Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học công nghệ thực phẩm hoặc có liên quan Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan, ưu tiên UV làm trong ngành sữa Tổ chức, sắp xếp công việc Cẩn thận Trao đổi thông tin rõ ràng
Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học công nghệ thực phẩm hoặc có liên quan
Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan, ưu tiên UV làm trong ngành sữa
Tổ chức, sắp xếp công việc
Cẩn thận
Trao đổi thông tin rõ ràng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và chế độ chính sách cạnh tranh trên thị trường Cơ hội thăng tiến Xét tăng lương hàng năm Du lịch...
Lương và chế độ chính sách cạnh tranh trên thị trường
Cơ hội thăng tiến
Xét tăng lương hàng năm
Du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

