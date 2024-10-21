Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company
- Bình Dương: KCN Bàu Bàng mở rộng, Dầu Tiếng
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn theo từng bộ phận quản lý.
Kiểm tra thành phẩm, NVL, hóa chất, định mức hơi, ga...trong quá trình sản xuất Kiểm tra mở rộng, khoanh vùng sản phẩm KPH khi phát sinh. Đề xuất phương án xử lý Kiểm tra các máy móc thiết bị để đảm bảo được calib, hiệu chỉnh, vê sinh đảm bảo đọ chính xác khu sử dụng Kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, bán thành phẩm lưu bồn, tái chế Giám sát việc thực hiện vệ sinh khu vực, nhà xưởng, thiết bị liên quan trng khu vực, đảm bảo tuân thủ đúng tần suất, qui trình vê sinh, sạch, không có nguy cơ nhiễm chéo Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học công nghệ thực phẩm hoặc có liên quan
Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan, ưu tiên UV làm trong ngành sữa
Tổ chức, sắp xếp công việc
Cẩn thận
Trao đổi thông tin rõ ràng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và chế độ chính sách cạnh tranh trên thị trường
Cơ hội thăng tiến
Xét tăng lương hàng năm
Du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
