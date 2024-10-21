Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Bàu Bàng mở rộng, Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn theo từng bộ phận quản lý.

Kiểm tra thành phẩm, NVL, hóa chất, định mức hơi, ga...trong quá trình sản xuất Kiểm tra mở rộng, khoanh vùng sản phẩm KPH khi phát sinh. Đề xuất phương án xử lý Kiểm tra các máy móc thiết bị để đảm bảo được calib, hiệu chỉnh, vê sinh đảm bảo đọ chính xác khu sử dụng Kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, bán thành phẩm lưu bồn, tái chế Giám sát việc thực hiện vệ sinh khu vực, nhà xưởng, thiết bị liên quan trng khu vực, đảm bảo tuân thủ đúng tần suất, qui trình vê sinh, sạch, không có nguy cơ nhiễm chéo Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học công nghệ thực phẩm hoặc có liên quan Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan, ưu tiên UV làm trong ngành sữa Tổ chức, sắp xếp công việc Cẩn thận Trao đổi thông tin rõ ràng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và chế độ chính sách cạnh tranh trên thị trường Cơ hội thăng tiến Xét tăng lương hàng năm Du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

