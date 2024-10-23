Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thiết bị (hiệu chuẩn, kiểm định);

- Quản lý Nhà cung cấp, đơn vị thuê ngoài;

- Quản lý vệ sinh; Quản lý hệ thống máy tính;

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 23 – 35 sức khỏe tốt;

- Dược sỹ đại học (Đại học Dược Hà Nội; Học viện Quân Y hoặc Đại học Y Dược Quốc gia)

- Ngoại ngữ: Đọc viết thành thạo Tiếng Anh, ưu tiên có thể giao tiếp về chuyên môn được với chuyên gia nước ngoài bằng Tiếng Anh (hoặc Tiếng Nhật);

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm QA, QC hoặc sản xuất;

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu khu vực Thạch Thất, Quốc Oai;

- Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, say mê công việc;

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chính xác và có khả năng thuyết phục;

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực; cạnh tranh với thị trường.

- Thu nhập ổn định, hấp dẫn;

- Được đóng BHXH, BHYT,.. ngay sau 60 ngày thử việc;

- Được tặng quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...trong năm;

- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn tại Nhà máy Dược phẩm Top 10 Nhật Bản (ASKA);

- Được đào tạo bởi đội Dược sỹ giàu kinh nghiệm và chuyên gia từ Nhật Bản;

- Được tham gia vào các phong trào văn nghệ, du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Được hưởng chế độ phép và các chế độ khác theo quy định;

- Được làm việc ở môi trường năng động, chuyên nghiệp (Top 10 Công ty Dược uy tín Việt Nam).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin