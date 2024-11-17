Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô N KCN Lộc An

- Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Lưu ý: Vị trí này phải làm việc theo ca.
Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng: Triển khai các kế hoạch và quy trình đảm bảo chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty và ngành.
Giám sát quy trình: Giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và xác định các vấn đề tiềm ẩn.
Kiểm tra sản phẩm: Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu thô, vật liệu đang chế biến và thành phẩm để xác minh việc tuân thủ các thông số kỹ thuật.
Phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu chất lượng để xác định xu hướng và lĩnh vực cần cải thiện. Chuẩn bị và trình bày báo cáo chất lượng cho ban quản lý. Sử dụng các kỹ thuật kiểm soát quy trình thống kê (SPC) để theo dõi khả năng của quy trình.
Giải quyết vấn đề: Điều tra các vấn đề về chất lượng, tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các hành động khắc phục.
Tài liệu: Lưu giữ hồ sơ chi tiết về các cuộc kiểm tra, kết quả thử nghiệm và hành động khắc phục. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tài liệu.
Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra nội bộ để đánh giá việc tuân thủ các hệ thống quản lý chất lượng.
Cải tiến liên tục: Tham gia vào các sáng kiến cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Xác định các cơ hội để cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quy trình.
Hợp tác nhóm: Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất, kỹ thuật và các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề về chất lượng.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng hoặc lĩnh vực liên quan;
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương ở môi trường Sản xuất;
Có kinh nghiệm trong sản xuất in ấn/thực phẩm/bao bì là một lợi thế;
Có kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất, nguyên tắc kiểm soát chất lượng, phương pháp và công cụ kiểm soát chất lượng;
Có kinh nghiệm về kiểm soát quy trình thống kê (SPC) và các kỹ thuật cải tiến chất lượng khác;
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng quản lý nhiều dự án và ưu tiên nhiệm vụ;
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân mạnh mẽ;
Chú ý đến từng chi tiết với khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Kinh nghiệm về tiêu chuẩn chất lượng in ấn và đóng gói kim loại (là một lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 14.000.000 tới 15.000.000+ tiền thưởng hàng năm hấp dẫn dựa trên hiệu suất của Công ty và cá nhân.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Đăng ký gói bảo hiểm tai nạn 24 giờ.
Được hưởng các khoản thưởng hấp dẫn vào các ngày lễ, Tết theo chính sách của công ty (từ 700.000 - 1.200.000đ)
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao để nâng cao kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa học do công ty tổ chức hoặc các chương trình đào tạo bên ngoài.
Được xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng lương tháng 13 và tháng 14.
Được nghỉ phép 12 ngày.
Được đi du lịch hằng năm, tham gia các ngày hội thể thao và các hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 28, Đường số 2-KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-qa-thu-nhap-toi-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job251486
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8.2 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8.2 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8.2 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8.2 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất