Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B8 - B9, đường số 5, Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tiếp nhận đơn đặt hàng (phiếu yêu cầu sản phẩm) rà soát công tác QA/QC; Triển khai thông tin các đơn hàng chuẩn bị sản xuất, để bộ phận sản xuất nắm và khắc phục cho chất lượng tốt; Theo dõi kế hoạch sản xuất hằng ngày nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất được kiểm tra kịp tiến độ giao hàng; Thực hiện kiểm tra định kỳ và ngẫu nhiên các sản phẩm trong quá trình sản xuất; Thu thập và phân tích dữ liệu kiểm tra để phát hiện các xu hướng và vấn đề tiềm ẩn; Lập báo cáo chất lượng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho cấp trên; Duy trì hồ sơ kiểm soát chất lượng, kết quả kiểm tra, biên bản kiểm tra và các tài liệu liên quan; Làm việc chặt chẽ với các bộ phận sản xuất, bảo trì để cải tiến quy trình và giải quyết vấn đề liên quan đến chất lượng; Tham gia các cuộc họp chất lượng và đào tạo nhân viên về quy trình kiểm soát chất lượng; Đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng nhằm giảm thiểu lỗi sản phẩm và nâng cao hiệu quả. Làm việc tại Quản lý chất lượng

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật và các ngành khác có liên quan; Sử dụng thành thạp Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...); Kỹ năng giao tiếp tốt, phân tích và lập báo cáo tốt; Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định chất lượng; Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề; Có sức khỏe và làm việc theo ca.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập dự kiến: Trên 10.000.000 đ/tháng; Phụ cấp xăng xe; Phụ cấp chuyên cần; Phụ cấp nhà ở; Phụ cấp ca đêm; Sau thời gian đào tạo dựa trên kết quả đánh giá sẽ được phân bổ về Nhà máy với các chức danh: Tổ phó, Tổ trưởng, Trưởng ca,... tùy năng lực ứng viên và nhu cầu sử dụng tại thời điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.