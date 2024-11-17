Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô A3 Đường D4, KCN Đồng An 2. P. Hòa Phú, TDM, BÌNH DƯƠNG, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc tại: Nhà máy - Lô A3, đường D4, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Kiểm tra thành phẩm đầu vào/đầu ra, test mẫu.

- Giám sát các thông số trong quá trình sản xuất.

- Lưu mẫu thành phẩm và dán nhãn thành phẩm.

- Ghi chép số liệu, kết quả kiểm tra thành phẩm vào sổ sách, biểu mẫu quy định.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành / hướng dẫn khi vận hành thiết bị, dụng cụ nhằm duy trì hoạt động của thiết bị, dụng cụ;

- Quản lý tất cả các sự cố liên quan đến thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC-CĐ-ĐH

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Giới tính: Nam

Có tăng ca và đi ca 12h Ngày/Đêm luân phiên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13 và Thưởng hiệu quả cuối năm (tương đương thưởng tháng 14, tháng 15-16 tùy theo hoạt động SXKD).

- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.

- Được mua Bảo hiểm 24/24.

- Được đào tạo và làm việc trong công ty có quy mô lớn và dây chuyền công nghệ hiện đại nên rất thuận lợi trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tại Công ty.

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

