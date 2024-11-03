Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN 7

- KCN Thạch Thất

- Quốc Oai, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất ngành hạt nhựa. Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc phục. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra
Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất ngành hạt nhựa.
Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc phục.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học Chuyên ngành hóa (Ưu tiên ứng viên ngành Hóa Hữu cơ, Hóa Polyme, hóa dầu...) Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về các loại nhựa thông dụng PE, PP... và phụ gia ngành nhựa Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 01 trở lên ở vị trí tương đương.
Tốt Nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học Chuyên ngành hóa (Ưu tiên ứng viên ngành Hóa Hữu cơ, Hóa Polyme, hóa dầu...)
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về các loại nhựa thông dụng PE, PP... và phụ gia ngành nhựa
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 01 trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr (làm việc đi theo ca sản xuất) Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Du lịch hàng năm cùng công ty Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm Thưởng tháng lương thứ 13,14,15...
Mức lương: 10-15tr (làm việc đi theo ca sản xuất)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN7, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, H Thạch Thất, Hà Nội

