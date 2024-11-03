Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 7 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất ngành hạt nhựa. Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc phục. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra

Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất ngành hạt nhựa.

Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc phục.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học Chuyên ngành hóa (Ưu tiên ứng viên ngành Hóa Hữu cơ, Hóa Polyme, hóa dầu...) Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về các loại nhựa thông dụng PE, PP... và phụ gia ngành nhựa Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 01 trở lên ở vị trí tương đương.

Tốt Nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học Chuyên ngành hóa (Ưu tiên ứng viên ngành Hóa Hữu cơ, Hóa Polyme, hóa dầu...)

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về các loại nhựa thông dụng PE, PP... và phụ gia ngành nhựa

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 01 trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr (làm việc đi theo ca sản xuất) Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Du lịch hàng năm cùng công ty Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm Thưởng tháng lương thứ 13,14,15...

Mức lương: 10-15tr (làm việc đi theo ca sản xuất)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Du lịch hàng năm cùng công ty

Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin