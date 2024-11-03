Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam
- Hà Nội: Lô CN 7
- KCN Thạch Thất
- Quốc Oai, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra
Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất ngành hạt nhựa.
Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc phục.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học Chuyên ngành hóa (Ưu tiên ứng viên ngành Hóa Hữu cơ, Hóa Polyme, hóa dầu...)
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về các loại nhựa thông dụng PE, PP... và phụ gia ngành nhựa
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 01 trở lên ở vị trí tương đương.
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-15tr (làm việc đi theo ca sản xuất)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
