Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra chất lượng, nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình sản xuất và thành phẩm làm ra.
Phát hiện kịp thời sản phẩm không đạt trong quá trình sản xuất.
Báo cáo kiểm tra chất lượng theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm QC từ 1 năm, có thể đi công tác trong ngày, không say xe
Biết tiếng trung (HSK 4 -5), tiếng trung giao tiếp
Nhanh nhẹn hoạt bát, năng động, thân thiện
Sử dụng thành thạo MS Office
Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương tháng 13, thưởng sinh nhật, nghỉ Tết lễ,...)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng làm việc như máy tính, điện thoại, sổ tay, văn phòng phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
