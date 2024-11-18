Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra chất lượng, nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình sản xuất và thành phẩm làm ra.

Phát hiện kịp thời sản phẩm không đạt trong quá trình sản xuất.

Báo cáo kiểm tra chất lượng theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm QC từ 1 năm, có thể đi công tác trong ngày, không say xe

Biết tiếng trung (HSK 4 -5), tiếng trung giao tiếp

Nhanh nhẹn hoạt bát, năng động, thân thiện

Sử dụng thành thạo MS Office

Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương tháng 13, thưởng sinh nhật, nghỉ Tết lễ,...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng làm việc như máy tính, điện thoại, sổ tay, văn phòng phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin