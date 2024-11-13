Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện việc giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các công đoạn được phân công.
Phân loại các sản phẩm, bán thành phẩm sai sót và yêu cầu công nhân chỉnh sửa.
Kịp thời phát hiện những sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân.
Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm các biện pháp xử lý hiệu quả nhất.
Thực hiện việc kiểm tra độ an toàn của dây chuyền sản xuất.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Điện lạnh
- Am hiểu kỹ thuật cơ khí, Kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, Kỹ năng lắp đặt
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
Phụ cấp cơm trưa,
Được cung cấp laptop
Được tham gia các chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 149C Trương Định, phường 9, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

