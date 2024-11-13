Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện việc giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các công đoạn được phân công.
Phân loại các sản phẩm, bán thành phẩm sai sót và yêu cầu công nhân chỉnh sửa.
Kịp thời phát hiện những sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân.
Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm các biện pháp xử lý hiệu quả nhất.
Thực hiện việc kiểm tra độ an toàn của dây chuyền sản xuất.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Điện lạnh
- Am hiểu kỹ thuật cơ khí, Kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, Kỹ năng lắp đặt
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
- Am hiểu kỹ thuật cơ khí, Kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, Kỹ năng lắp đặt
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
Phụ cấp cơm trưa,
Được cung cấp laptop
Được tham gia các chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Phụ cấp cơm trưa,
Được cung cấp laptop
Được tham gia các chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI