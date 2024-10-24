Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Bạch Đằng, phường 24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Test sản phẩm.

- Soạn hàng hóa, vệ sinh hàng hóa.

- Nhập, xuất các mã chi phí xử lý, linh kiện, liên quan đến máy xử lý của bộ phận kỹ thuật.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên nam/nữ: 18-26t. Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Kỹ năng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác.

- Có khả năng làm việc chịu áp lực cao.

- Có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc được giao.

- Ưu tiên các bạn đam mê công nghệ về các sản phẩm Điện thoại, máy tính bảng, tai nghe...

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 5.500.000 đồng - 6.000.000 đồng.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện.

- Cơ hội tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm.

- Chính sách mua hàng hấp dẫn dành cho nhân viên.

- Tham gia các hoạt động thể thao, du lịch thường niên, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER

