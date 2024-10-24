Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở các nhà máy gia công.

- Phối hợp với các đơn vị gia công lên kế hoạch cho sản xuất

- Nắm rõ số lượng hàng hóa nguyên vật liệu và làm báo cáo

- Tổng quan kiểm tra và giám sát chất lượng hàng hóa

- Xử lí các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩm

- Am hiểu về quy trình sản xuất ngành thực phẩm

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tính tăng ca theo đúng quy định và hỗ trợ cơm tăng ca

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ

- Được xem xét tăng lương hàng năm 2 lần

- Được hỗ trợ chỗ ở tại kho nếu có nhu cầu

- Các chính sách du lịch hằng năm, hoạt động phong trào hàng quý...

- Các chế độ phúc lợi khác: thưởng các ngày Lễ Tết, ngày sinh nhật, lương Tháng 13, thưởng hiệu suất,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin