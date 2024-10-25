Tuyển Nhân Viên Qc thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát Á Châu
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở các nhà máy gia công.
- Phối hợp với các đơn vị gia công lên kế hoạch cho sản xuất
- Nắm rõ số lượng hàng hóa nguyên vật liệu và làm báo cáo
- Tổng quan kiểm tra và giám sát chất lượng hàng hóa
- Xử lí các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩm
- Am hiểu về quy trình sản xuất ngành thực phẩm
Tại Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tính tăng ca theo đúng quy định và hỗ trợ cơm tăng ca
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ
- Được xem xét tăng lương hàng năm 2 lần
- Được hỗ trợ chỗ ở tại kho nếu có nhu cầu
- Các chính sách du lịch hằng năm, hoạt động phong trào hàng quý...
- Các chế độ phúc lợi khác: thưởng các ngày Lễ Tết, ngày sinh nhật, lương Tháng 13, thưởng hiệu suất,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát Á Châu
