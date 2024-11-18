Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 29B/1, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm tra chất lượng trên dây chuyền sản xuất
Kiểm tra toàn bộ các công đoạn, ngăn chặn kịp thời các sự cố phát sinh trong dây chuyền sản xuất
Theo dõi việc thực hiện GMP, HACCP trong nhà máy tại vị trí làm việc
Thực hiện lưu mẫu sản xuất hàng ngày tại nhà máy
Chuẩn bị mẫu gửi khách hàng
Thông báo cho cấp quản lý QA, sản xuất về các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất để có hướng dẫn xử lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thực phẩm, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.
Có kiến thức về quản lý chất lượng và đo đạc thiết bị
Biết và sử dụng tốt các công cụ quản lý chất lượng
Có thể làm việc theo ca và tăng ca khi cần

Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực, tăng lương theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc, thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 70 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

