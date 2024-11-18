Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 29B/1, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm tra chất lượng trên dây chuyền sản xuất

Kiểm tra toàn bộ các công đoạn, ngăn chặn kịp thời các sự cố phát sinh trong dây chuyền sản xuất

Theo dõi việc thực hiện GMP, HACCP trong nhà máy tại vị trí làm việc

Thực hiện lưu mẫu sản xuất hàng ngày tại nhà máy

Chuẩn bị mẫu gửi khách hàng

Thông báo cho cấp quản lý QA, sản xuất về các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất để có hướng dẫn xử lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thực phẩm, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

Có kiến thức về quản lý chất lượng và đo đạc thiết bị

Biết và sử dụng tốt các công cụ quản lý chất lượng

Có thể làm việc theo ca và tăng ca khi cần

Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực, tăng lương theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc, thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

