Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 72 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 28, Quốc lộ 6, Cụm CN Đồng Sen, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc

Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm đầu vào (gỗ/ thép/ chi tiết cơ khí...)

Kiểm soát chất lượng trên chuyền sản xuất theo quy trình.

Kiểm cuối và đánh giá chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn của Công ty/ của khách hàng.

Phối hợp với bộ phận Kỹ hoạch sản xuất, R&D kiểm tra và đánh giá mẫu, thiết lập các tiêu chuẩn sản phẩm.

Báo cáo, đề xuất các phương án xử lý các sai lỗi trong sản xuất.

Ghi chép, thống kê, phân tích các kết quả về kiểm soát chất lượng theo ngày/ tuần/ tháng/ quý.

Lập và báo cáo kế hoạch công việc theo Tuần / Tháng/ Quý/ Năm.

Báo cáo tỉ lệ hàng lỗi và đề xuất phương án cải thiện, khắc phục.

Xây dựng tài liệu, quy trình trong phòng Quản lý chất lượng.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trong chuyền sản xuất).

Giới tính: Nữ/ Nam.

Độ tuổi: 25 – 32 tuổi.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QC sản phẩm gỗ, cơ khí...

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Kỹ năng quan sát tốt, nhận định lỗi, phân tích, báo cáo.

Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, chăm chỉ, cẩn thận.

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Quyền Lợi

Thu nhập: thỏa thuận.

Chế độ BHXH sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật.

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.

12 ngày phép/ năm.

Thưởng các ngày lễ, tết, quà sinh nhật, 20/10 và nhiều phúc lợi khác... theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

