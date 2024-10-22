Tuyển Quản lý chất lượng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đảm bảo tất cả nguyên vật liệu bao bì trước khi đưa vào sản xuất được kiểm tra - Kiểm tra các thông số của quá trình tuân thủ theo đúng quy trình và tiêu chuẩn đã ban hành. - Kiểm tra các điều kiện vệ sinh cá nhân,vệ sinh thiết bị, dụng cụ - Ghi và lưu hồ sơ giám sát.

Giải quyết sự cố, cập nhật báo cáo kịp thời - Nhận phản hồi và hợp tác mật thiết với nhân viên sản xuất, kho để biết về tình trạng chất lượng của các lô bán thành phẩm và thành phẩm đã nhập - Theo dõi, báo cáo các tình trạng sự cố bất thường phương án xử lý

Kiểm tra thiết bị định kỳ đúng tần xuất: - Thông báo kế hoạch kiểm tra thiết bị - Lấy mẫu sau quá trình vệ sinh để đánh giá

- Tham gia các khóa huấn luyện hàng năm của công ty về An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chất lượng,.... - Hoàn tất các báo cáo kiểm tra theo quy định chính xác, kịp thời. Báo cáo/phản hồi ngay cho cấp trên về các sai lệch trong các lĩnh vực sản xuất, an toàn, chất lượng, máy-thiết bị, quản lí nguyên vật liệu... - Tuân thủ các nguyên tắc an toàn như hướng dẫn. - Hỗ trợ bộ phận bán hàng và tiếp thị đón tiếp khách thăm quan nhà máy. - Làm những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa, Lý, Sinh học, Nông Sản Năm kiến thức an toàn thực phẩm Cẩn thận, làm việc theo 3 ca Khả năng vi tính, báo cáo excel.

Phúc lợi quà mang về hàng tháng là bộ sản phẩm của Tập Đoàn (Dầu ăn/ gạo/ nước tương/ tương ớt/ mỳ/ nui/ sữa ...) Phụ cấp sữa tươi nhập khẩu cho nhân viên trực ca đêm. Phục vụ cơm cho các buổi làm việc. Cấp phát bảo hộ lao động, trang thiết bị làm việc theo khu vực. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện sau 1 năm làm việc. Học bổng cho con nhân viên có thành tích học tập giỏi/xuất sắc. Chương trình dã ngoại hàng năm và Ngày Hội Gia Đình/ Hội Thao nội Bộ/ Hội Thao Giao lưu cùng các công ty trong tập đoàn. Tham gia miễn phí các câu lạc bộ thể thao (Yoga/ bóng đá/ tennis/ cầu lông) Thưởng thâm thiên cho nhân viên gắn bó. Tặng quà và tổ chức sinh nhật mỗi tháng cho nhân viên. Thưởng Tết theo đánh giá năng lực của nhân viên và tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM

