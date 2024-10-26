Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, đường CN7, cụm CN Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công Ty Dulico là một đơn vị chuyên sản xuất và thương mại các mặt hàng đồng tấm cuộn, đồng cây và gia công đột dập các chi tiết kim loại Yêu cầu công việc: Sử dụng dụng cụ đo: thước cặp, panme (chủ yếu), máy bắn độ cứng (ít sử dụng) Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, ra; sản phẩm công đoạn sản xuất; hàng thành phẩm xuất bán

Công Ty Dulico là một đơn vị chuyên sản xuất và thương mại các mặt hàng đồng tấm cuộn, đồng cây và gia công đột dập các chi tiết kim loại

Yêu cầu công việc:

Sử dụng dụng cụ đo: thước cặp, panme (chủ yếu), máy bắn độ cứng (ít sử dụng)

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, ra; sản phẩm công đoạn sản xuất; hàng thành phẩm xuất bán

=> Đi làm công ty đào tạo, hướng dẫn công việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp: Dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng

- Đã biết về công việc QC

- Ưu tiên người ở gần công ty và làm việc gắn bó lâu dài, đã làm QC về cơ khí

Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12tr

- Lương khởi điểm: 8 - 10tr (tùy năng lực), thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

- Chế độ BHXH, BHYT,.. theo quy định của luật LĐ và quy định của Công ty

- Thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát theo chế độ phúc lợi của Công ty

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin