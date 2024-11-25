Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Quất Động - Thường Tín - Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín

- Kiểm soát chất lượng nguồn Nguyên Liệu Nhập kho.

- Kiểm soát chất lượng thành phẩm trước khi đóng gói.

- Kiểm soát 1 số công đoạn trong vận hành

- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất sơn

- Thực hiện 1 số công việc, báo cáo theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, liên quan đến ngành Hóa.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ( tối thiểu 1 năm) các lĩnh vực liên quan đến Hóa Chất

- Nam, nữ tuổi từ 23 trở lên.

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ 2 chiều thứ 7

- Lương cứng + Phụ cấp + thưởng tháng

- Tổng thu nhập từ 9 triệu đến 15 triệu/ tháng (chưa gồm thưởng năm)

- THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4&1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).

- Tham gia vào hoạt động điều hành cùng tập thể công ty.

- Được tào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

- Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn của từng vị trí/cấp bậc.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, ...

- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

