Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Sao Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Quất Động

- Thường Tín

- Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm soát chất lượng nguồn Nguyên Liệu Nhập kho.
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm trước khi đóng gói.
- Kiểm soát 1 số công đoạn trong vận hành
- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất sơn
- Thực hiện 1 số công việc, báo cáo theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, liên quan đến ngành Hóa.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ( tối thiểu 1 năm) các lĩnh vực liên quan đến Hóa Chất
- Nam, nữ tuổi từ 23 trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ 2 chiều thứ 7
- Lương cứng + Phụ cấp + thưởng tháng
- Tổng thu nhập từ 9 triệu đến 15 triệu/ tháng (chưa gồm thưởng năm)
- THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4&1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).
- Tham gia vào hoạt động điều hành cùng tập thể công ty.
- Được tào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.
- Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn của từng vị trí/cấp bậc.
- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, ...
- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa CT4, ECO Green, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

