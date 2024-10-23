Tuyển Quản lý chất lượng Savimex Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức

1. Kiểm tra chất lượng các công đoạn sản xuất hàng nội thất gỗ theo quy trình của nhà máy;

2. Kiểm tra hàng trắng, hàng trước sơn và sau sơn: kiểm kết cấu, màu sắc theo đúng yêu cầu bản vẽ, yêu cầu chất lượng của khách hàng;

3. Kiểm tra hàng giai đoạn cuối: kiểm về bao bì, vật tư đóng gói, quy cách đóng gói theo yêu cầu của nhà máy và khách hàng;

4. Phát hiện những vấn đề về chất lượng (kết cấu, màu sắc...) ở các công đoạn trước từ đó đề ra phương án khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng hàng, không gây ảnh hưởng đến công đoạn sau;

5. Xác định nguyên nhân chính của vấn đề, lên kế hoạch phòng ngừa/ khắc phục để đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất;

6. Làm việc với các bộ phận sản xuất để có kế hoạch kiểm hàng phù hợp, không gây ùn tắc trong quá trình sản xuất;

7. Báo cáo ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

1. Có từ 1-3 năm kinh nghiệm QC ngành nội thất gỗ xuất khẩu;

2. Chấp nhận sinh viên mới ra trường các chuyên ngành liên quan: CN chế biến lâm sản, Thiết kế nội thất...

3. Đọc hiểu tốt bản vẽ kĩ thuật;

4. Nắm rõ quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng ngành nội thất gỗ xuất khẩu;

5. Có khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm, liêm chính.

Tại Savimex Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương tháng 13 + bonus;

2. Xét tăng lương hàng năm;

3. Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp độc hại;

4. 14 ngày phép/năm;

5. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ

6. Du lịch hàng năm;

7. Thưởng/quà vào các dịp lễ đặc biệt trong năm;

8. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định (mức đóng BH full lương);

9. Lớp ngoại ngữ (Anh/Hàn) miễn phí sau giờ làm việc;

10. Các chương trình đào tạo nội bộ/bên ngoài.

