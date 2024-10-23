Tuyển Quản lý chất lượng Savimex Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Savimex Corporation
- Hồ Chí Minh: 234 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Kiểm tra chất lượng các công đoạn sản xuất hàng nội thất gỗ theo quy trình của nhà máy;
2. Kiểm tra hàng trắng, hàng trước sơn và sau sơn: kiểm kết cấu, màu sắc theo đúng yêu cầu bản vẽ, yêu cầu chất lượng của khách hàng;
3. Kiểm tra hàng giai đoạn cuối: kiểm về bao bì, vật tư đóng gói, quy cách đóng gói theo yêu cầu của nhà máy và khách hàng;
4. Phát hiện những vấn đề về chất lượng (kết cấu, màu sắc...) ở các công đoạn trước từ đó đề ra phương án khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng hàng, không gây ảnh hưởng đến công đoạn sau;
5. Xác định nguyên nhân chính của vấn đề, lên kế hoạch phòng ngừa/ khắc phục để đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất;
6. Làm việc với các bộ phận sản xuất để có kế hoạch kiểm hàng phù hợp, không gây ùn tắc trong quá trình sản xuất;
7. Báo cáo ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Chấp nhận sinh viên mới ra trường các chuyên ngành liên quan: CN chế biến lâm sản, Thiết kế nội thất...
3. Đọc hiểu tốt bản vẽ kĩ thuật;
4. Nắm rõ quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng ngành nội thất gỗ xuất khẩu;
5. Có khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm, liêm chính.
Tại Savimex Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
2. Xét tăng lương hàng năm;
3. Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp độc hại;
4. 14 ngày phép/năm;
5. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ
6. Du lịch hàng năm;
7. Thưởng/quà vào các dịp lễ đặc biệt trong năm;
8. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định (mức đóng BH full lương);
9. Lớp ngoại ngữ (Anh/Hàn) miễn phí sau giờ làm việc;
10. Các chương trình đào tạo nội bộ/bên ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savimex Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
