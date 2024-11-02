Tuyển Sản xuất Sườn Mười làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm:

• Theo dõi và kiểm tra quá trình chế biến thịt và sốt, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo ISO 22000.

• Kiểm tra các nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất và thành phẩm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí chất lượng đã đề ra.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

2. Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:

• Thực hiện và theo dõi các quy trình, hướng dẫn và tài liệu liên quan đến ISO 22000.

• Đảm bảo tất cả các hoạt động sản xuất đều tuân thủ đúng quy định của hệ thống ISO 22000.

• Thực hiện đánh giá nội bộ, chuẩn bị cho các cuộc đánh giá từ bên ngoài để duy trì chứng nhận ISO 22000.

3. Quản lý hồ sơ và tài liệu:

• Duy trì và cập nhật các hồ sơ liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm, bao gồm các biên bản kiểm tra, báo cáo sự cố và biện pháp khắc phục.

• Đảm bảo các tài liệu ISO 22000 được lưu trữ và quản lý đúng cách, luôn sẵn sàng cho các cuộc kiểm tra hoặc đánh giá.

4. Phát hiện và xử lý sự cố:

• Xử lý nhanh chóng các sự cố về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

• Đề xuất các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

5. Đào tạo và nâng cao nhận thức:

• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên sản xuất về các quy định an toàn thực phẩm và quy trình ISO 22000.

• Nâng cao nhận thức của toàn bộ đội ngũ về tầm quan trọng của việc duy trì chất lượng và an toàn thực phẩm.

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng hoặc các ngành liên quan.

• Độ tuổi từ 23 – 40 tuổi

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí QC trong lĩnh vực thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp trung tâm hoặc nhà máy chế biến thực phẩm.

• Có hiểu biết về hệ thống ISO 22000 và các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.Có kinh nghiệm làm thủ tục kiểm định kiểm nghiệm, test vi sinh.

• Có ký năng giảm sát và quản lý chất lượng

• Thời gian làm việc: 08h00-17h30 nghỉ 1 ngày/tuần.

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, tôn trọng, bình đẳng, sẵn sàng lắng nghe ý kiến xây dựng.

• Thu nhập 9.000.000đ – 12.000.000đ, được tham gia BHXH theo quy định.

• Thưởng theo lợi nhuận của công ty.

• Phúc lợi khác theo quy định của công ty trong từng thời kỳ.

