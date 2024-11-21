Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc

- Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.

- Báo cáo chất lượng cho trưởng bộ phận

- Được quyền đình chỉ việc sử dụng nếu có phát sinh vấn đề.

- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn và thành phẩm theo tiêu chuẩn kiểm tra. Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100%.

- Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp, tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng.

- Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp Kiểm tra mới.

Địa điểm làm việc: Lô C2-7, đường N7, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Kiểm soát chất lượng,...

- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.

- Đọc được bản vẽ 2D

- Có 01 năm kinh nghiệm làm QC trong các công ty sản xuất và QC trong lĩnh vực sản xuất kim loại là một lợi thế.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, cầu tiến.

- Đi được 2 ca.

Quyền Lợi

Phụ cấp khác :- Bao cơm trưa và tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển

