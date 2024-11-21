Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.
- Báo cáo chất lượng cho trưởng bộ phận
- Được quyền đình chỉ việc sử dụng nếu có phát sinh vấn đề.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn và thành phẩm theo tiêu chuẩn kiểm tra. Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100%.
- Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp, tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng.
- Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp Kiểm tra mới.
Địa điểm làm việc: Lô C2-7, đường N7, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Kiểm soát chất lượng,...
- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.
- Đọc được bản vẽ 2D
- Có 01 năm kinh nghiệm làm QC trong các công ty sản xuất và QC trong lĩnh vực sản xuất kim loại là một lợi thế.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, cầu tiến.
- Đi được 2 ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp khác :- Bao cơm trưa và tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 23- D, khu nhà ở thấp tầng ô đất A10, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

