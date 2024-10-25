Tuyển Nhân Viên QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 5, đường D9, KCN Phú Mỹ II (mở rộng), Phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, BRVT, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thường xuyên kiểm tra, lấy thông tin việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, đảm bảo các kế hoạch mua hàng và vật tư phục vụ sản xuất.

• Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

• Điều chỉnh kế hoạch mua hàng theo đơn hàng và từng thời kỳ theo yêu cầu của khách hàng và điều kiện thực tế.

• Phối hợp xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phương tiện thiết bị theo đơn hàng, theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc nhà máy.

• Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê về kế hoạch.

• Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, trên cơ sở đó lập các Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất của nhà máy từ đó rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu: Đại học các ngành liên quan

• Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

• Hiểu biết rõ các loại nguyên vật liệu, linh kiện sử dụng trong quá trình sản xuất

• Giải quyết nhanh các vấn đề về số liệu thống kê trong nhà máy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định: BHYT, BHXH, BHTN.

• Hỗ trợ mở thẻ Vietcombank.

• Lương tháng 13 và các ngày lễ quy định, hiếu hỉ....

• Hỗ trợ xe đưa đón từ Vũng Tàu, Bà Rịa

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin