Tuyển Nhân Viên QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô U17, đường 10B ND, 14B, Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Xã Hòa Liên , Huyện Hòa Vang, Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào, trong quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra theo đúng tiêu chuẩn đã được quy định.
Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường để kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả.
Phát hiện và báo cáo các lỗi, sai sót trong quá trình sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 25 đến 42 tuổi
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương tại các công ty cơ khí là một lợi thế
- Biết dùng thiết bị đo lường, thước kẹp, thước Panne.. là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật ( mỗi dịp tối thiểu 400k)
- Lương thử việc hưởng 100% lương chính thức
- Đóng bảo hiểm xã hội ngay từ tháng làm việc đầu tiên
- Thưởng 4 quý, tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN TOÀN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô U17, đường 10B ND, 14B, Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

