Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty cổ phần bánh Givral - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần One Capitla Hospitality cần tuyển NHÂN VIÊN QC như sau:

Quản lý tất cả hồ sơ công bố sản phẩm, hệ thống sơ đồ các đường đi bên trong khu vực sản xuất của con người, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm. Hệ thống qui trình sản xuất sản phẩm. Thực hiện việc kiểm soát qui trình sản xuất bánh. Cảm quan về màu sắc, trọng lượng, hương vị sản phẩm trước khi xuất xưởng. Báo cáo các sản phẩm lỗi xin ý kiến Giám đốc việc có xuất bán hay tiêu hủy sản phẩm hỏng. Truy xuất nguyên nhân sản phẩm hỏng báo cáo Giám đốc nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Thực hiện lưu mẫu các sản phẩm theo yêu cầu của Quy trình nghiệp vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành: Công nghệ thực phẩm. Trung thực, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm Nhân viên KCS; QC trong các Công ty bánh ngọt; thực phẩm

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi sau khi thử việc: Nhân viên được hưởng lương chính thức và được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Nhân viên được cấp đồng phục của Công ty; tiền ăn giữa ca, lương tháng 13 (phụ thuộc kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm), du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo từng thời điểm phát triển của Cty.

Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

