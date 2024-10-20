Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 685 quách điêu, ấp 4, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm mẫu, duyệt mẫu, góp ý mẫu và tiến hành theo dõi chất lượng đơn hàng từ đầu vào đến thành phẩm.
Kiểm tra, hướng dẫn giải đáp các vấn đề chất lượng sản xuất, tiến hành inline, pre-final, final đơn hàng.
Thực hiện báo cáo chất lượng, kiểm tra báo cáo, đánh giá, xử lý các vấn đề xảy ra trong sản xuất, chịu trách nhiệm chất lượng của đơn hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lập kế hoạch tốt
Phát hiện lỗi nhanh và kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra hướng xử lý.
Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên về balo, túi xách
Có tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết và chủ động trong công việc
Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
Phát hiện lỗi nhanh và kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra hướng xử lý.
Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên về balo, túi xách
Có tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết và chủ động trong công việc
Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
· Đảm bảo các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, thưởng lễ tết, lương tháng 13, nghỉ phép,...
· Thu nhập ổn định, văn hóa làm việc tiến bộ
· Môi trường làm việc năng động, Hỗ trợ cơm trưa tại nhà ăn công ty
· Thu nhập ổn định, văn hóa làm việc tiến bộ
· Môi trường làm việc năng động, Hỗ trợ cơm trưa tại nhà ăn công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI