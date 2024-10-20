Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 685 quách điêu, ấp 4, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm mẫu, duyệt mẫu, góp ý mẫu và tiến hành theo dõi chất lượng đơn hàng từ đầu vào đến thành phẩm.

Kiểm tra, hướng dẫn giải đáp các vấn đề chất lượng sản xuất, tiến hành inline, pre-final, final đơn hàng.

Thực hiện báo cáo chất lượng, kiểm tra báo cáo, đánh giá, xử lý các vấn đề xảy ra trong sản xuất, chịu trách nhiệm chất lượng của đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập kế hoạch tốt

Phát hiện lỗi nhanh và kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra hướng xử lý.

Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên về balo, túi xách

Có tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết và chủ động trong công việc

Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

· Đảm bảo các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, thưởng lễ tết, lương tháng 13, nghỉ phép,...

· Thu nhập ổn định, văn hóa làm việc tiến bộ

· Môi trường làm việc năng động, Hỗ trợ cơm trưa tại nhà ăn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG

