Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu A, Lô L01 - 03 - 05 - 07 - 09a, đường số 8, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch kiểm tra thử nghiệm, kiểm soát sản xuất, trình giám đốc công ty duyệt, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của xưởng sản xuất, nhằm phục vụ tốt kế hoạch sản xuất theo mục tiêu chất lượng của công ty từng thời kỳ.

Đảm bảo CBCNV trong Bộ phận PTSP&QLCL nắm vững và đầy đủ nội dung cam kết thực hiện những nguyên tắc trong chính sách chất lượng của công ty, như sau:

Thỏa mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng. Đầu tư thỏa đáng trang thiết bị, cải tiến công nghệ để không ngừng nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm cho sản phẩm với chi phí hợp lý nhất. Giao hàng đủ số lượng và đúng hẹn, sản phẩm của Công ty có chất lượng phù hợp, đều đạt an toàn, vệ sinh thực phẩm. Đào tạo thường xuyên cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nhận thức về chất lượng và an toàn thực phẩm và an toàn lao động. Xây dựng thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018. Phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên để hiểu và thực hiện theo chính sách chất lượng này.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Có từ 3 năm kinh nghiệm Có khả năng xây dựng hệ thống ATVSTP Ưu tiên từng làm ở công ty, tập đoàn lớn, từng tiếp đoàn FDA Mỹ

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Lương được tự do thỏa thuận. Công ty cần người tài, phù hợp nên không giới hạn thu nhập Được làm chủ công việc, đóng góp tham mưu đến ban Giám Đốc Ăn trưa tại công ty Quà sinh nhật là sản phẩm công ty Lương tháng 13 Tham gia các dịp lễ 2/9, trung thu, v..v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây

