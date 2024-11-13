Tuyển Nhân Viên QC thu nhập Trên 65 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 65 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 545 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 65 Triệu

Nắm bắt được qui trình, công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.

Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định công ty.

Kiểm soát các thông số quá trình trên dây chuyền sản xuất của toàn công ty từ đầu vào đến đầu ra đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của nhân viên vận hành tại mỗi công đoạn của quá trình sản xuất.

Giám sát xứ lý hàng lỗi NCR (Non Conformance Report/ báo cáo các sp lỗi) theo đúng quy trình.

Kết hợp với XSX xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.

Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra.

Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.

Kiểm tra chất lượng, GMP (Good Manufacturing Practice), độ an tòan trên dây chuyền sản xuất.

Giám sát các hoạt động tuân thủ : Điều kiện vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh các thiết bị, vệ sinh cá nhân.

Với Mức Lương Từ 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.

Cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.

Nắm vững kiến thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 2 bữa cơm trưa + chiều tại nhà ăn công ty.

Hỗ trợ nhà trọ công ty cho nhân viên ở xa với mức phí rẻ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Công ty và Nhà nước: BHXH, BHYT,BHTN, lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật...

Lương thử việc: từ 6.500.000/tháng, thử việc 2 tháng.

Lương chính thức: thỏa thuận theo năng lực.

