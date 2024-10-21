Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh
- Hà Nội: Quốc Oai ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Thực hiện hoặc hỗ trợ việc thực hiện Hồ sơ dự thầu, chào thầu, báo giá...
- Thực hiện việc bóc khối lượng, lấy giá, kiểm tra giá từ các nhà cung cấp để ráp giá cho các dự toán
- Lập, theo dõi, kiểm soát các khối lượng, dự toán, Bảng theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí của các công trình được giao theo bản vẽ thiết kế
- Xử lý các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán phát sinh của công trình
- Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công;
- Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục của công trình phát sinh kịp thời và chính xác.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm trở lên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty xây dựng.
- Thành thạo phần mềm Autocad và Office là yêu cầu bắt buộc.
- Biết triển khai SHOP DRAWING thành thạo.
- Làm việc tại văn phòng. (Hoặc các công trình của công ty nếu có)
- Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao. Khả năng làm việc độc lập, làm việc phối hợp nhóm.
- Có thể đi công tác tại các dự án (nếu có).
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Nơi làm việc: Hà Đông – Hà Nội
- Được tham gia đầy đủ chế độ theo Luật hiện hành khi ký Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
- Cung cấp đồng phục theo quy định.
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia du lịch, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
