Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh

Quản lý dự án xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quốc Oai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện hoặc hỗ trợ việc thực hiện Hồ sơ dự thầu, chào thầu, báo giá...
- Thực hiện việc bóc khối lượng, lấy giá, kiểm tra giá từ các nhà cung cấp để ráp giá cho các dự toán
- Lập, theo dõi, kiểm soát các khối lượng, dự toán, Bảng theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí của các công trình được giao theo bản vẽ thiết kế
- Xử lý các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán phát sinh của công trình
- Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công;
- Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục của công trình phát sinh kịp thời và chính xác.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng các trường: Xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi....
- Có ít nhất 01 năm trở lên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty xây dựng.
- Thành thạo phần mềm Autocad và Office là yêu cầu bắt buộc.
- Biết triển khai SHOP DRAWING thành thạo.
SHOP DRAWING thành thạo.
- Làm việc tại văn phòng. (Hoặc các công trình của công ty nếu có)
- Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao. Khả năng làm việc độc lập, làm việc phối hợp nhóm.
- Có thể đi công tác tại các dự án (nếu có).

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 – 20 triệu. Hoặc thoả thuận.
- Nơi làm việc: Hà Đông – Hà Nội
- Được tham gia đầy đủ chế độ theo Luật hiện hành khi ký Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
- Cung cấp đồng phục theo quy định.
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia du lịch, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Số 285, Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội - VPGD: Số 22, Ngõ 1 cổng trường Đại học Hà Nội, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

