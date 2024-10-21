Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quốc Oai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện hoặc hỗ trợ việc thực hiện Hồ sơ dự thầu, chào thầu, báo giá...

- Thực hiện việc bóc khối lượng, lấy giá, kiểm tra giá từ các nhà cung cấp để ráp giá cho các dự toán

- Lập, theo dõi, kiểm soát các khối lượng, dự toán, Bảng theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí của các công trình được giao theo bản vẽ thiết kế

- Xử lý các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán phát sinh của công trình

- Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công;

- Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục của công trình phát sinh kịp thời và chính xác.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng các trường: Xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi....

- Có ít nhất 01 năm trở lên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty xây dựng.

- Thành thạo phần mềm Autocad và Office là yêu cầu bắt buộc.

- Biết triển khai SHOP DRAWING thành thạo.

- Làm việc tại văn phòng. (Hoặc các công trình của công ty nếu có)

- Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao. Khả năng làm việc độc lập, làm việc phối hợp nhóm.

- Có thể đi công tác tại các dự án (nếu có).

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 – 20 triệu. Hoặc thoả thuận.

- Nơi làm việc: Hà Đông – Hà Nội

- Được tham gia đầy đủ chế độ theo Luật hiện hành khi ký Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.

- Cung cấp đồng phục theo quy định.

- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Tham gia du lịch, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh

