Tuyển Xây dựng Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 18 Triệu

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 21B4, lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Bóc tách thành thạo khối lượng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác.
- Lập và xử lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ khối lượng, hồ sơ giá, hồ sơ quản lý chất lượng.
- Thực hiện thánh toán và quyết toán công trình.
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên.
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
- Thành thạo MS. Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mi, có tính logic và chính xác.

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm...
- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 21B4 lô 6B, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

