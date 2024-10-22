Tuyển Xây dựng Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 21B4, lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Bóc tách thành thạo khối lượng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác.

- Lập và xử lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ khối lượng, hồ sơ giá, hồ sơ quản lý chất lượng.

- Thực hiện thánh toán và quyết toán công trình.

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

- Thành thạo MS. Office (Word, Excel, Powerpoint)

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mi, có tính logic và chính xác.

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm...

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

