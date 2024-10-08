Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên QS chịu trách nhiệm về việc quản lý khối lượng và dòng tiền dự án, các công việc bao gồm:
Hiểu rõ bảng khối lượng (BOQ), định mức khối lượng, điều kiện hợp đồng liên quan đến dòng tiền, nghiệm thu, quyết toán của dự án phụ trách. Cập nhật thay đổi về vật tư, thiết bị, đơn giá so với hợp đồng. Phối hợp về tiến độ vật tư, thiết bị để làm thanh toán (claim) với khách hàng. Theo dõi tiến độ duyệt claim, tiến độ thanh toán. Quản lý, theo dõi hợp đồng thầu phụ, kiểm tra khối lượng, đề xuất thanh toán. Làm dự toán, báo giá các phát sinh (VO)
Hiểu rõ bảng khối lượng (BOQ), định mức khối lượng, điều kiện hợp đồng liên quan đến dòng tiền, nghiệm thu, quyết toán của dự án phụ trách.
Cập nhật thay đổi về vật tư, thiết bị, đơn giá so với hợp đồng.
Phối hợp về tiến độ vật tư, thiết bị để làm thanh toán (claim) với khách hàng.
Theo dõi tiến độ duyệt claim, tiến độ thanh toán.
Quản lý, theo dõi hợp đồng thầu phụ, kiểm tra khối lượng, đề xuất thanh toán.
Làm dự toán, báo giá các phát sinh (VO)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về kinh tế xây dựng, xây dựng, cơ điện liên quan. Có kinh nghiệm lập dự toán XDCB. Am hiểu về hệ thống cơ điện công trình. Sử dụng tốt MS Office và phần mềm dự toán. Nhanh nhẹn và có trách nhiệm. Làm việc tại dự án ở Tây Hồ hoặc Sóc Sơn - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về kinh tế xây dựng, xây dựng, cơ điện liên quan.
Có kinh nghiệm lập dự toán XDCB.
Am hiểu về hệ thống cơ điện công trình.
Sử dụng tốt MS Office và phần mềm dự toán.
Nhanh nhẹn và có trách nhiệm.
Làm việc tại dự án ở Tây Hồ hoặc Sóc Sơn - Hà Nội

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong quá trình thử việc Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI. Phụ cấp cơm trưa, nước uống. Thưởng dự án, hiệu quả công việc hằng năm.
100% lương trong quá trình thử việc
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương
Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI.
Phụ cấp cơm trưa, nước uống.
Thưởng dự án, hiệu quả công việc hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E PROFIT500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 364 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

