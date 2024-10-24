Tuyển Nhân Viên QS thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên QS chịu trách nhiệm về việc quản lý khối lượng và dòng tiền dự án, các công việc bao gồm:

Hiểu rõ bảng khối lượng (BOQ), định mức khối lượng, điều kiện hợp đồng liên quan đến dòng tiền, nghiệm thu, quyết toán của dự án phụ trách. Cập nhật thay đổi về vật tư, thiết bị, đơn giá so với hợp đồng. Phối hợp về tiến độ vật tư, thiết bị để làm thanh toán (claim) với khách hàng. Theo dõi tiến độ duyệt claim, tiến độ thanh toán. Quản lý, theo dõi hợp đồng thầu phụ, kiểm tra khối lượng, đề xuất thanh toán. Làm dự toán, báo giá các phát sinh (VO)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về kinh tế xây dựng, xây dựng, cơ điện liên quan. Có kinh nghiệm lập dự toán XDCB. Am hiểu về hệ thống cơ điện công trình. Sử dụng tốt MS Office và phần mềm dự toán. Nhanh nhẹn và có trách nhiệm. Làm việc tại dự án ở Tây Hồ hoặc Sóc Sơn - Hà Nội

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong quá trình thử việc Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI. Phụ cấp cơm trưa, nước uống. Thưởng dự án, hiệu quả công việc hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

